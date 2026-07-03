Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

GEFREES, LKR. BAYREUTH / BAYREUTH. Eine mutmaßliche Bande tschechischer Ladendiebe nahmen Bayreuther Polizisten am Mittwoch fest. Die Kriminalpolizei Bayreuth und die Staatsanwaltschaft Bayreuth haben die Ermittlungen gegen zwei Männer und eine Frau aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter bereits Haftbefehl wegen des Verdachts des Bandendiebstahls gegen alle drei Tatverdächtigen.

Am Dienstagnachmittag befanden sich die 39-jährige Frau sowie die beiden 28 und 30 Jahre alten Männer in einem Getränkemarkt in Gefrees. Während die Frau eine Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, steckten ihre Komplizen vier Whiskeyflaschen im Wert von rund 300 Euro unbemerkt ein. Erst nachdem die Drei das Geschäft verlassen hatten, bemerkte die Angestellte den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Den Tatverdächtigen gelang jedoch zunächst die Flucht in Richtung Sportplatz.

Am Mittwochnachmittag hielt sich die Verkäuferin in Bayreuth auf. Auf einer öffentlichen Straße erkannte sie die drei Tatverdächtigen vom Vortag wieder und verständigte über den Notruf die Polizei. Einsatzkräfte nahmen die drei tschechischen Staatsangehörigen daraufhin fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut aus einer Drogerie sowie aus einem Baumarkt im Gesamtwert von knapp 700 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ ein Ermittlungsrichter am Donnerstagnachmittag Haftbefehl gegen die drei Tatverdächtigen. Sie befinden sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.