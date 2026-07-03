LANDKREIS GÜNZBURG. Am frühen Morgen des 02.07.2026 führte die Kriminalpolizei Neu-Ulm einen koordinierten Durchsuchungseinsatz im Drogenmilieu durch. Ermittlungen hatten zuvor ergeben, dass im Landkreis Günzburg ein umfangreicher Handel mit Kokain, Amphetamin und Cannabisprodukten betrieben wurde. Das Rauschgift und Cannabis wurde offen über Messengerdienste zum Kauf angeboten.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 19-jähriger Deutscher aus dem Raum Burgau als Hauptverdächtiger identifiziert werden. Zudem stehen vier weitere deutsche Männer im Alter zwischen 17 und 29 Jahren unter Verdacht. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten zahlreiche Mobiltelefone, Speichermedien, mehrere Hieb- und Stichwaffen, Geldzählmaschinen und ein Vakuumiergerät sicher. Außerdem wurde Marihuana im niedrigen dreistelligen Grammbereich beschlagnahmt.

Gegen den Hauptverdächtigen war bereits im Vorfeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen durch das Amtsgericht Memmingen ein Haftbefehl erlassen worden. Der 19-Jährige wurde am selben Tag am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin hielt den Haftbefehl aufrecht und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen geführt. (KPI Neu-Ulm)

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