MEMMINGERBERG / LKR. UNTERALLGÄU. Am Dienstagabend, den 30.06.2026, gegen 23:00 Uhr, kam es in der August-Herderer-Straße - nahe des Schulzentrums in Memmingerberg - zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt.

Den Ermittlungen zufolge hatten sich der 19-Jährige und sein 21-jähriger Kontrahent zunächst zur Klärung einer Streitigkeit verabredet. Beide brachten jedoch weitere Freunde mit, wodurch sich eine größere Ansammlung von jungen Männern bildete. Die Auseinandersetzung eskalierte und der 19-Jährige wurde durch Schläge und Fußtritte insbesondere am Kopf verletzt. Als die durch Nachbarn alarmierte Polizei am Tatort eintraf, hatten sich alle Beteiligten bereits entfernt. Der Verletzte wurde wenig später in Begleitung von Freunden in der Nähe des Tatorts angetroffen, durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Aufgrund der Fußtritte gegen den Kopf des 19-Jährigen ermittelt die Kriminalpolizei Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331 1000 zu melden. (KPI Memmingen)

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