WOLFERTSCHWENDEN/LKR. UNTERALLGÄU. Am Freitag, 03.07.2026, gegen 09:00 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einer Betriebshalle in der Bahnhofstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Memmingen war eine starke Rauchentwicklung sichtbar.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Absauganlage auf dem Betriebsgelände in Brand. Das Feuer konnte jedoch bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch Mitarbeiter gelöscht werden. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Betriebshalle vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehren Wolfertschwenden, Bad Grönenbach, Ottobeuren, Dietratried und Böhen belüfteten das Gebäude. Zusätzlich waren vier Rettungswagenbesatzungen, ein Notarzt und das Technische Hilfswerk im Einsatz.

Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden an der Absauganlage wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet, Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Memmingen. (PI Memmingen)

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