Der Leitende Polizeidirektor Rainer Schmeußer leitete die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg in den vergangenen Jahren und prägte die Dienststelle in dieser Zeit maßgeblich. Der Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg umfasst die Stadt Bamberg sowie die Landkreise Bamberg und Forchheim. Mit über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sie die größte Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Oberfranken und bearbeitet ein breites Spektrum kriminalpolizeilicher Aufgaben.

Polizeipräsident Armin Schmelzer dankte Rainer Schmeußer ausdrücklich für seine engagierte und verlässliche Führungsarbeit. Er habe die Dienststelle durch seine ruhige und strukturierte Art geprägt und wesentlich zu ihrer erfolgreichen Entwicklung beigetragen. In seiner Ansprache würdigte Schmelzer die Amtszeit und betonte, Schmeußer übergebe eine "hervorragend aufgestellte Dienststelle".

Für seine neue Aufgabe als Leiter der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt wünschte ihm der Polizeipräsident viel Erfolg und weiterhin Freude an der Arbeit.