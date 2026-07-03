BAMBERG. Mit einem feierlichen Festakt im LAGARDE1 Eventspace hat das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag den Amtswechsel bei der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg vollzogen. Polizeipräsident Armin Schmelzer verabschiedete Leitenden Polizeidirektor Rainer Schmeußer und führte Kriminaldirektor Alexander Rothenbücher als neuen Leiter der Dienststelle in sein Amt ein.
Der Leitende Polizeidirektor Rainer Schmeußer leitete die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg in den vergangenen Jahren und prägte die Dienststelle in dieser Zeit maßgeblich. Der Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg umfasst die Stadt Bamberg sowie die Landkreise Bamberg und Forchheim. Mit über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sie die größte Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Oberfranken und bearbeitet ein breites Spektrum kriminalpolizeilicher Aufgaben.
Polizeipräsident Armin Schmelzer dankte Rainer Schmeußer ausdrücklich für seine engagierte und verlässliche Führungsarbeit. Er habe die Dienststelle durch seine ruhige und strukturierte Art geprägt und wesentlich zu ihrer erfolgreichen Entwicklung beigetragen. In seiner Ansprache würdigte Schmelzer die Amtszeit und betonte, Schmeußer übergebe eine "hervorragend aufgestellte Dienststelle".
Für seine neue Aufgabe als Leiter der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt wünschte ihm der Polizeipräsident viel Erfolg und weiterhin Freude an der Arbeit.
Die Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg übernimmt nun Kriminaldirektor Alexander Rothenbücher. Er verfügt über umfangreiche Führungserfahrung innerhalb der oberfränkischen Polizei und war unter anderem in verschiedenen leitenden Funktionen im Bereich der Schutz- und Kriminalpolizei tätig, zuletzt als Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Coburg sowie als Dienststellenleiter in Lichtenfels.
Polizeipräsident Schmelzer würdigte Rothenbücher als erfahrene und kompetente Führungspersönlichkeit, die weithin als verlässlich, strukturiert und gewissenhaft bekannt sei. Mit seiner Bestellung übernehme die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg eine Führungskraft, die sowohl die Region als auch die kriminalpolizeilichen Strukturen bestens kenne.
Polizeipräsident Armin Schmelzer wünschte dem neuen Leiter Mut, Besonnenheit und eine glückliche Hand für die erfolgreiche Fortführung der kriminalpolizeilichen Arbeit in der Region.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg sprach er seinen Dank für ihren täglichen Einsatz und ihre hohe Professionalität aus. Zum Abschluss bedankte er sich beim Ensemble der Bamberger Polizeibläser für die musikalische Umrahmung des Festaktes. Generalstaatsanwalt Wolfgang Gründler schloss sich in seinem Grußwort den guten Wünschen des Polizeipräsidenten an. Polizeivizepräsident Florian Mayer fand nach dem Festakt auch viele Worte der Anerkennung und Wertschätzung für die beiden Führungskräfte.