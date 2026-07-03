EGLOFFSTEIN, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte Diebe entwendeten in den vergangenen Tag Tagen das Kupferdach eines Hochbehälters. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 25. Juni 2026, bis Mittwoch, 1. Juli 2026, entwendeten die Unbekannten das komplette Kupferdach des Wasser-Hochbehälters auf dem Kohlberg im Gemeindeteil Bieberbach. Es entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Kohlberg beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.