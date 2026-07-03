REGENSBURG. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Pizzeria in der Dürerstraße eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum von Mittwochabend, 01.07.2026, 22:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 02.07.2026, 07:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Pizzeria in der Dürerstraße. Nachdem sie in das Gebäude gelangt waren, entwendeten die Täter Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Regensburg führte am Tatort eine umfangreiche Spurensicherung durch und hat die weiteren Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls übernommen.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dürerstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!