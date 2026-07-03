BAD STEBEN, LKR. HOF. Mit der perfiden Masche des Schockanrufs haben unbekannte Betrüger am Donnerstagnachmittag eine Seniorin um Bargeld und Schmuck gebracht. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Rentnerin erhielt gegen 14 Uhr einen Anruf von Unbekannten, die vorgaben, ihre Schwiegertochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und werde deshalb festgehalten. Zur Freilassung forderten die Täter die Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen.

Im weiteren Verlauf übergab die Seniorin in der Geroldsgrüner Straße Bargeld und Schmuck im mutmaßlich niedrigen fünfstelligen Wert an zwei bislang unbekannte Frauen.

Die beiden Geldabholerinnen werden als etwa 30 bis 40 Jahre alt und zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß beschrieben. Beide sollen schlank gewesen sein. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Donnerstagnachmittag im Bereich der Geroldsgrüner Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche: