Moosburg a.d.Isar, Lkr. Freising, 03.07.2026 _Am Montag, den 29.06.2026, wurde eine Rentnerin in Moosburg a.d. Isar Opfer von Betrügern. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und warnt.

Die über 70-Jährige erhielt mittags einen Anruf von angeblichen Polizeibeamten, die sie aufforderten, Geld hinter zwei Aschentonnen zu deponieren, um mögliche Täter dingfest zu machen. Das Geld würde sie nach einer erfolgreichen Festnahme zurücküberwiesen bekommen.

Die Frau legte in der Folge rund 15 000 Euro hinter Mülltonnen an der Leinbergerstraße ab.

Eine Rücküberweisung fand bis heute nicht statt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zwischen 12.30 und 13.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.

Um nicht auch Opfer eines Betrugs zu werden gibt die Polizei folgende Tipps:

Beenden Sie das Telefonat, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!