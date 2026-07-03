MARKTSCHELLENBERG, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Donnerstagmorgen, 2. Juli 2026, ereignete sich auf der B305 im Bereich Marktschellenberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Gemeindebereich Berchtesgaden kam dabei ums Leben. Die Polizeiinspektion Berchtesgaden hat die Ermittlungen übernommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 19-Jährige am Donnerstag, 2. Juli 2026, gegen 9.30 Uhr mit seinem Pkw auf der B305 bei Marktschellenberg in Richtung Berchtesgaden unterwegs. In einer leichten Rechtskurve, der sogenannten „Schnitzhofkurve“, geriet sein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Anschließend kam der Pkw im angrenzenden Grünstreifen von der Fahrbahn ab und prallte in einer Baumgruppe gegen einen Baum.

Unmittelbar nach dem Aufprall geriet das Fahrzeug in Brand. Obwohl Ersthelfer umgehend Löschversuche unternahmen, brannte der stark deformierte Pkw vollständig aus. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des alleinigen Insassen feststellen.

Die Ursache des Verkehrsunfalls ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Die Freiwilligen Feuerwehren Marktschellenberg und Berchtesgaden sowie das Bayerische Rote Kreuz Berchtesgaden waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die B305 musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.