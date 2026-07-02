URSPRINGEN, LKR. MAIN-SPESSART. Seit Donnerstagabend wird ein 11-jähriger Junge vermisst. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst suchen zur Stunde nach dem Vermissten. Hierbei wird auch auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft.

Der 11-jährige Benjamin Keil verließ nach einem Streit gegen 15:00 Uhr sein Elternhaus in der Steinfelder Straße. Er wurde durch seine Mutter anschließend letztmals gegen 19:30 Uhr im Ortsgebiet von Urspringen gesehen. Zu diesem Zeitpunkt entfernte sich der Junge mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung. Nachdem sie zunächst erfolglos nach ihrem Sohn suchte, meldete die Mutter ihn schließlich gegen 22:00 Uhr bei der Polizei als vermisst.

In der Folge wurde eine großangelegte Suchaktion nach dem 11-Jährigen gestartet. An dieser sind zur Stunde neben Einsatzkräften der Polizei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst beteiligt. Hierbei wird nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft. Eine nähere Personenbeschreibung des Jungen liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 entgegen.