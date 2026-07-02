Straßkirchen, Lkr. Straubing-Bogen. Im Nachgang einer Trennungsstreitigkeit zeigte ein 57-jähriger Deutscher selbst- als auch fremdgefährliche Tendenzen, weswegen ein Zugriff durch Spezialkräfte erfolgte.

Zuvor hatte der Mann in den Nachmittagsstunden des 02.07.2026 seine in Trennung befindliche Ex-Partnerin im Rahmen einer Streitigkeit mit einem Beil bedroht, woraufhin diese unverletzt aus der noch gemeinsam bewohnten Doppelhaushälfte geflohen war. Bei Eintreffen der Erstzugriffskräfte bewaffnete sich der 57-jährige mit Messern und zeigte sich allen Gesprächsversuchen unzugänglich, weswegen sich die eingesetzten Beamten zunächst zurückzogen und eine Umstellung des Wohnobjekts realisierten.

Beigezogene Spezialkräfte konnten den Mann schließlich im Rahmen eines gegen 21:40 Uhr durchgeführten Zugriffs im Wohnobjekt antreffen, wobei er sich in augenscheinlich suizidaler Motivation selbst schwere Verletzungen zufügte. Er wurde gesichert und zeitnah einer notwendigen medizinischen Versorgung in einem Klinikum zugeführt.

Zu keiner Zeit stand eine Gefährdung unbeteiligter Dritter oder der Anwohner zu befürchten.

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Veröffentlicht am 02.07.2026, 22:50 Uhr