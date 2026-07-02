KEMPTEN. Am 45. Todestag von Sonja Hurler haben Ermittler der Kriminalpolizei Kempten ein Plakat am damaligen Tatort in Heiligkreuz angebracht. Mit dieser Aktion erhoffen sie sich neue Hinweise, um den Mordfall nach über 40 Jahren endlich aufzuklären.

Das damals 13-jährige Mädchen war in der Nacht vom 04. auf den 05.07.1981 auf dem Weg zu ihrer Großmutter in Richtung Heiligkreuz, kam dort jedoch nie an. Monate später wurde ihre Leiche in der Nähe eines Stadels vor Heiligkreuz gefunden. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte der oder die Täter bis heute nicht identifiziert werden.

Die Kriminalpolizei Kempten bittet erneut die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sich damals in der Umgebung von Heiligkreuz aufgehalten hat oder Hinweise zu den Geschehnissen geben kann, wird gebeten, sich zu melden. Selbst vermeintlich kleine Beobachtungen könnten entscheidend sein, um den Fall zu lösen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-0 entgegen. (KPI Kempten)

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