GEISENFELD, LKR. PFAFFENHOFEN A.D.ILM: Die Polizeiinspektion Geisenfeld hat seit dem 1. Juli einen neuen Leiter: Erster Polizeihauptkommissar Markus Biber hat die Führung der Dienststelle übernommen. Seine Vorgängerin, Polizeihauptkommissarin Nadine Aichinger, leitete die Inspektion im Rahmen der Führungsbewährung für Ämter ab der 4. QE für neun Monate und wechselt nun in das Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

Heute Vormittag wurde dieser Wechsel mit einem Festakt im Neuen Rathaus der Stadt Geisenfeld begangen. Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte der stellvertretende Inspektionsleiter, Kriminalhauptkommissar Stephan Mayer, alle Gäste. Polizeipräsidentin Kerstin Schaller skizzierte die dienstlichen Werdegänge der beiden Führungskräfte und hob in ihrer Rede hervor, dass die 30-jährige Nadine Aichinger als Dienststellenleiterin deutliche Akzente gesetzt hat, stets für ihre Mitarbeitenden eingetreten ist und „Engagement und Professionalität mit einer gesunden Portion Menschlichkeit verknüpft hat.“ Die scheidende Dienststellenleiterin selbst bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Inspektion und den Ansprechpartnern im Landkreis sowie für den wertvollen Erfahrungsaustausch.

In Vertretung des Rathauschefs nutzte auch der Zweite Bürgermeister der Stadt Geisenfeld, Andreas Aichele, den Anlass für einige persönliche Worte des Dankes. Auch Pfaffenhofens Landrat Albert Gürtner richtete Grußworte an die bisherige Inspektionsleiterin und ihren Nachfolger Markus Biber.

Der 51-jährige Markus Biber bringt für seine neue Aufgabe ein solides Fundament mit: Nach seiner Einstellung im Jahr 1996 führte ihn sein Karriereweg zu mehreren Dienststellen im Sprengel Ingolstadt, sein dienstlicher Werdegang war bislang insbesondere von kriminalpolizeilichen Tätigkeiten geprägt. EPHK Markus Biber selbst verwies in seiner Antrittsrede auf den Schulterschluss mit starken Partnern und knüpfte an das Thema „Zusammenarbeit“ an, das bereits seine Vorgängerin hervorgehoben hatte.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von einem Quartett aus aktiven und pensionierten Mitgliedern der Polizeifamilie. Unter den anwesenden Gästen waren neben den Dienststellenleitungen der Region auch Vertreterinnen und Vertreter benachbarter Behörden, der Hilfsorganisationen, der Justiz sowie politische Mandatsträger.

Bildunterschrift: v.l.n.r. Polizeipräsidentin Kerstin Schaller, Erster Polizeihauptkommissar Markus Biber, Polizeihauptkommissarin Nadine Aichinger