STRAUBING. Seit den Abendstunden des 30.06.2026 galt ein 24-jähriger Mann als vermisst. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Nun wurde nun im Uferbereich in Straubing eine tote Person aufgefunden.

Gegen 13:50 Uhr wurde durch eine Spaziergängerin eine regungslose Person an der Donau auf Höhe des Überschwemmungsgebietes Pillmoos im Bereich des Zuflusses des Allachbaches festgestellt. Ein daraufhin alarmierter Rettungshubschrauber konnte die Person ebenso sichten. Durch den Rettungsdienst konnte die Person nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen handelt es sich um den 24-Jährigen, nach welchem seit dem 30.06.2026 gesucht wurde.

Die Kriminalpolizei Straubing ist vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen zum Todesfall übernommen.

Bezugsmeldung:

STRAUBING. Suchmaßnahmen entlang der Donau

Nachdem ein 24-jähriger Mann am 30.06.2026 in den Abendstunden als vermisst gemeldet wurde und persönliche Gegenstände des 24-Jährigen am Donauufer aufgefunden wurden, folgten umfangreiche Suchmaßnahmen unter anderem entlang der Donau.

Bereits am 30.06.2026 erfolgten Suchmaßnahmen mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr und der Wasserwacht. Gestern, 01.07.2026 fanden erneut Suchmaßnahmen statt, hierbei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Bislang verliefen die Suchaktionen erfolglos.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel.: 09421/ 868-1013

Veröffentlicht: 02.07.2026, 15:40 Uhr