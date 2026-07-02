RÖSLAU, LKR. WUNSIEDEL. In einem Kellerraum einer Doppelhaushälfte in Röslau brach Donnerstagfrüh ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt zur ungeklärten Brandursache und sucht Zeugen.

Der Hauseigentümer einer Doppelhaushälfte in der Röslauer Gartenstraße bemerkte am frühen Donnerstagmorgen kurz vor 4 Uhr Rauchgeruch in seinem Anwesen. Geistesgegenwärtig verließ der 39-jährige Deutsche seine Wohnung und sah bereits Flammen in einem Kellerraum lodern. Mit Feuerlöschern gelang es ihm noch, den Brand einzudämmen, bis die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit der Brandbekämpfung begannen und diesen schließlich löschten. Es gab keine Verletzten, die Polizei schätzt den entstandenen Brandschaden auf ca. 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur noch ungeklärten Brandursache aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo unter 09281/704-0 entgegen.