Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
------------in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft----------------------
Innenstadt – Am Mittwoch (01.07.2026), gegen 02:00 Uhr, beobachtete ein Passant zwei männliche Personen, wie sie sich Zugang zu einem Schrebergarten in der Riedingerstraße verschafften.
Ein 58-Jähriger und ein 45-Jähriger stiegen hierbei über ein Fenster in eine Gartenhütte ein und entwendeten aus dieser Gegenstände.
Beide Personen wurden noch vor Ort durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Entsprechendes Diebesgut wurde bei den zwei Männern gefunden.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden der 58-Jährige sowie der 45-Jährige am Mittwoch (01.07.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, setzte diesen jedoch gegen Meldeauflagen außer Vollzug.
Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls gegen die beiden Männer.
Der 58-Jährige und der 45-Jährige besitzen die polnische Staatsangehörigkeit.
Oberhausen – Am Mittwoch (01.07.2026) im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen ein Auto in der Donauwörther Straße.
Der graue Opel stand ordnungsgemäß auf einem Parkplatz eines Discounters. Als der 52-Jährige Geschädigte zurück seinem Fahrzeug kehrte, stellte er einen frischen Kratzer an der hinteren rechten Fahrzeugtür fest.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (30.06.2026), 19:00 Uhr, bis Mittwoch (01.07.2026), 14:00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Auto in der Humboldtstraße.
Der anthrazitfarbene VW stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als der 41-Jährige Geschädigte zurück seinem Fahrzeug kehrte, stellte er Kratzer an der linken Fahrzeugtür fest.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Klosterlechfeld B17, FRi Norden – Am Mittwoch (01.07.2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B17, Fahrrichtung Norden auf Höhe Klosterlechfeld.
Gegen 15:00 Uhr fuhr ein 65-Jähriger auf dem rechten Fahrstreifen der B17. Der 65-Jährige musste seine Geschwindigkeit aufgrund eines vorausfahrenden Autos verringern. Als der 65-Jährige stärker bremsen musste, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten und eine Leitbake.
Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 65-Jährigen.
Der 65-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
------------in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft----------------------
Friedberg - Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens im Rauschgiftbereich fand am Donnerstag, den 02.07.2026, ein Einsatz unter Leitung der Kriminalpolizei statt.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt drei private Wohnobjekte, davon zwei in Augsburg und eines in Friedberg, erlassen und in den frühen Morgenstunden vollzogen.
Die Wohnobjekte wurden mittels unmittelbaren Zwangs geöffnet und schlagartig betreten. Hierbei kam es seitens der Polizei zum Einsatz von Sprengmitteln. Ein tatsächlicher Schusswaffengebrauch gegen Personen fand jedoch nicht statt.
Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: