------------in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft----------------------

Innenstadt – Am Mittwoch (01.07.2026), gegen 02:00 Uhr, beobachtete ein Passant zwei männliche Personen, wie sie sich Zugang zu einem Schrebergarten in der Riedingerstraße verschafften.

Ein 58-Jähriger und ein 45-Jähriger stiegen hierbei über ein Fenster in eine Gartenhütte ein und entwendeten aus dieser Gegenstände.

Beide Personen wurden noch vor Ort durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Entsprechendes Diebesgut wurde bei den zwei Männern gefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden der 58-Jährige sowie der 45-Jährige am Mittwoch (01.07.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, setzte diesen jedoch gegen Meldeauflagen außer Vollzug.

Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls gegen die beiden Männer.

Der 58-Jährige und der 45-Jährige besitzen die polnische Staatsangehörigkeit.