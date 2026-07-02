OBERFRANKEN / SCHWARZENBACH A.WALD, LKR. HOF. Die Verkehrssicherheitsarbeit bei der Polizei Oberfranken stand im Schwerpunktmonat Juni ganz im Zeichen der Sicherheit auf Landstraßen. Nach zahlreichen Aktionen der oberfränkischen Polizeidienststellen führte die Polizei Naila mit Unterstützung der Schwerlastkontrollgruppe der Verkehrspolizei Hof am Montag abschließend gezielte Lkw-Kontrollen im Bereich Schwarzenbach am Wald durch.

Die Polizei Oberfranken beteiligte sich im Juni am bayernweiten Schwerpunktmonat „Sicherheit auf Landstraßen“. Laut Unfallstatistik ereigneten sich bayernweit gut zwei Drittel der tödlichen Verkehrsunfälle auf Bundes- oder Staatsstraßen. Auch für Oberfranken zeigte sich 2025: Zwar geschahen auf Landstraßen nur ein Drittel der gesamten Verkehrsunfälle, jedoch waren zwei von drei Verkehrstoten auf diesen Außerortsstraßen zu verzeichnen.

Typische Unfallursachen sind unangepasste Geschwindigkeit, Ablenkung durch Handy und Infotainment, Fehlern beim Überholen oder beim Überholtwerden, unzureichende Verkehrstüchtigkeit von Fahrern und ihren Fahrzeugen.

Auch weniger offensichtliche Gründe wie das Auffahren auf verkehrsbedingt haltende Fahrzeuge oder das Kurvenschneiden schlugen zu Buche. Gerade im eher ländlich geprägten Oberfranken gab es außerdem zahlreiche Wildunfälle. Den Ordnungshütern mangelte es also nicht an Kontrollthemen, was die insgesamt über 3.000 Beanstandungen bestätigten, darunter vorrangig Geschwindigkeitsverstöße. Doch neben der Ahndung, kam auch der generellen polizeilichen Präsenz sowie persönlichen Bürgergesprächen mit präventivem Zweck besondere Bedeutung zu.

Verschiedene Präventionsaktionen über den gesamten Monat und ganz Oberfranken verteilt rundeten die Maßnahmen zur Verkehrssicherheit ab.

Auch auf Landstraßen haben Unfälle unter Beteiligung von Lkw schon allein aufgrund der Größe und des Gewichts der Fahrzeuge für den jeweiligen Unfallgegner oft schwerwiegende Folgen. So richteten im Juni mehrere Kontrollaktionen den Fokus auf den Schwerverkehr. Wichtig ist neben der Überprüfung der Schwerverkehrsfahrzeuge und ihrer Ladung natürlich auch die Fahrtüchtigkeit ihrer Fahrer einschließlich der Lenk- und Ruhezeiten. Den Abschluss des Aktionsmonats markierte daher eine Schwerverkehrskontrolle am Montag auf der B173 bei Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof.

Das Besondere: In einem Workshop-Charakter vermittelte die unterstützende Schwerlastkontrollgruppe der Verkehrspolizei Hof ihren Kollegen der örtlich zuständigen Polizei Naila am Vormittag theoretische Grundlagen, die die Beamtinnen und Beamten ab Mittag direkt bei der praktischen Kontrolle umsetzen konnten. Die gemischten Kontrollteams aus Angehörigen der Verkehrspolizei Hof und Streifenbeamten der Polizei Naila überprüften anschließend zahlreiche Fahrzeuge. Bei den Kontrollen stellten die Beamten unter anderem Verstöße gegen die Sozialvorschriften, das Aufenthaltsrecht sowie teilweise erhebliche Geschwindigkeitsverstöße bei Lkw-Fahrern fest. Weil zwei der betroffenen Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland besaßen, erhoben die Ordnungshüter noch direkt vor Ort Sicherheitsleistungen in dreistelliger Höhe.