MARKT RETTENBACH. Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 04:30 Uhr, wurde der Brand eines Zimmers in einem Einfamilienhaus im Fuggerring gemeldet. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf das gesamte Gebäude über.

Die Feuerwehr Markt Rettenbach wurde durch umliegende Feuerwehren unterstützt und war mit etwa 120 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandbekämpfung gestaltete sich aufgrund des dichten Bewuchses um das Gebäude schwierig. Das Haus ist aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr betretbar und muss durch schwere Baugeräte abgetragen werden.

Der Bewohner des Hauses konnte bislang nicht aufgefunden werden und gilt als vermisst. Die Suche nach der Person wird fortgesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Memmingen übernommen. (KPI Memmingen)