LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM. Aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung geriet Anfang des Monats Mai 2026 ein in Vohburg geführtes Massagestudio ins Visier kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Dabei erhärtete sich nach und nach der Verdacht, dass dort Frauen regelmäßig einer illegalen Prostitutionsausübung nachgingen. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt kam es in den gestrigen Mittagstunden zu einem geplanten Großeinsatz der Kriminalpolizei Ingolstadt, an dem rund 40 Einsatzkräfte beteiligt waren. Ziel des Einsatzes war die Bekämpfung möglicher illegaler Prostitution, die Festnahme zweier dringend tatverdächtiger Personen und der Schutz der Frauen. Zu diesem Zwecke wurde auch die Fachberatungsstelle jadwiGa in das Einsatzgeschehen mit eingebunden.

So gelang es gestern den Einsatzkräften, die im Vorfeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt erwirkten richterlichen Durchsuchungsbeschlüsse und Untersuchungshaftbefehle in Ingolstadt und Vohburg zu vollziehen. Dabei wurden zur Einsatzzeit ein dringend tatverdächtiger 36-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Pfaffenhofen und eine dringend tatverdächtige 39-jährige Chinesin aus dem Regierungsbezirk Mittelfranken festgenommen.

Im Massagestudio, welches sich in einem Mehrparteienhaus in Vohburg befindet, konnten beim schlagartigen Zugriff vier chinesische Frauen angetroffen werden.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.