FÜRSTENFELDBRUCK, 02.07.2026_Am Donnerstag, den 25.06.2026, wurde eine junge Frau in Fürstenfeldbruck Opfer eines Exhibitionisten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Die 22-Jährige hielt sich am Badesee „Pucher Meer“ auf, als ihr gegen 13.30 Uhr ein unbekannter Mann auffiel, der sein Glied aus der Hose holte, während er Blickkontakt zu ihr hielt.

Personenbeschreibung:

Männlich, ca. 180 cm, 40 Jahre alt, Dreitagebart, normale Statur, trug eine graue Kappe, eine schwarze Badehose und eine ovale Sonnenbrille

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.