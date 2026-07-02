NÜRNBERG. (614) Am Mittwochabend (01.07.2026) entwendete ein 44-jähriger Mann Waren aus einem Geschäft am Maxplatz in der Nürnberger Altstadt. Als ein Mitarbeiter ihn darauf ansprach, bedrohte der Tatverdächtige diesen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag.

Der 44-jährige polnische Tatverdächtige betrat gegen 17:30 Uhr das Geschäft am Maxplatz und entnahm mehrere Pfeifen im Gesamtwert von rund 70 Euro aus der Auslage. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Ein 22-jähriger Mitarbeiter (deutsch) verfolgte den Tatverdächtigen und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Dieser kam der Aufforderung jedoch nicht nach. Als der Mitarbeiter ankündigte, die Polizei zu verständigen, bedrohte der 44-Jährige ihn.

Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten eine vorbeifahrende Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 44-Jährigen. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl