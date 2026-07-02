FÜRTH. (613) Am Donnerstagvormittag (02.07.2026) brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße in Fürth aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Ein 49-jähriger Mann erlitt hierbei schwere Verletzungen.



Gegen 09:20 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Brand in einer Wohnung in der Waldstraße gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die Wohnung im fünften Obergeschoss bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Der 49-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung wurde mithilfe einer Drehleiter gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Neben der Brandwohnung wurden weitere Wohnungen durch das Feuer, Rauchgase und Löschmaßnahmen beschädigt. Nach aktuellem Stand sind insgesamt zehn Wohnungen nicht bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Während der Löscharbeiten kam es im Umfeld der Waldstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache übernommen.



Erstellt durch: Alexander Greil / bl