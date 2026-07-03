OBERKOTZAU, LKR. HOF. Das Radfahren mit elektrischer Unterstützung boomt - bringt im Alltag aber auch neue Herausforderungen mit sich. Um älteren Bürgern mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu vermitteln, organisierte der Seniorenbeirat Oberkotzau in Zusammenarbeit mit den Verkehrserziehern der Polizeiinspektion Hof am Mittwoch, dem 24.06.2026, ein spezielles E-Bike-Fahrsicherheitstraining.
Trotz hochsommerlicher Temperaturen folgten 15 motivierte Seniorinnen und Senioren der Einladung und brachten ihre eigenen Räder mit. Der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Fritz Geerling, begrüßte alle Teilnehmer und sprach am Ende von einer gelungenen Veranstaltung.
Das Training startete mit einem umfassenden Theorieteil. Die Verkehrserzieher der Polizei Hof, Polizeihauptkommissarin Heike Köllner und Polizeioberkommissar Pierre Krtitschka, vermittelten wichtiges Basiswissen. Unterstützt wurden sie dabei vom Fachpersonal des Hofer Cube-Store. Die Experten beleuchteten zentrale Aspekte wie das höhere Gewicht von E-Bikes, die Motorunterstützung und die allgemeine Verkehrssicherheit. Zudem gab es praktische Tipps zu optimalem Luftdruck, Wartung sowie zu Hilfsmitteln wie Rückspiegeln, Fahrtrichtungsanzeigern und Fahrradschlössern.
Ein Kernpunkt war der Fahrradhelm. PHKin Köllner und POK Krtitschka erklärten ausführlich, wie dieser optimal sitzt und wann ein Austausch angebracht ist. Wie lebenswichtig dieser Schutz ist, verdeutlichte ein anschauliches Objekt: Ein "verunfallter" Helm, der bei einem realen Sturz über den Lenker im Stirnbereich komplett zu Bruch gegangen war, zeigte eindringlich, welche schweren Kopfverletzungen dadurch verhindert werden konnten.
Im anschließenden Praxisteil wurde das Gelernte direkt in die Tat umgesetzt. Auf dem abgesperrten Parkplatz vor der Saaletalhalle konnten die Teilnehmer verschiedene Fahrsituationen simulieren und austesten:
- Slalomfahren und das sichere Ausweichen bei Hindernissen
- Geradeausfahren auf einer engen, vorgegebenen Linie
- Zielgerichtetes Bremsen auf einer definierten Bremsstrecke
- Überfahren von Hindernissen im kontrollierten Tempo
- Enges Kurvenfahren in Form einer liegenden Acht
Die anspruchsvollen Übungen stellten so manchen Teilnehmer vor eine echte Herausforderung, schulten aber effektiv die Balance und das Reaktionsvermögen auf dem schweren Gefährt. Aufgrund der hohen Temperaturen waren regelmäßige Pausen im Schatten bei erfrischendem Mineralwasser selbstverständlich fest ins Programm integriert.
Auch Oberkotzaus Erster Bürgermeister Stefan Breuer ließ es sich nicht nehmen, die Gruppe persönlich zu begrüßen. Er unterstrich in einer kurzen Ansprache die enorme Wichtigkeit eines solchen Trainings, da die Unfallzahlen im Bereich der E-Bikes landesweit steigen und gezielte Prävention Leben und Gesundheit schützt.
Das Fazit aller Beteiligten fiel durchweg positiv aus: Jeder Teilnehmer lobte die Initiative des Seniorenbeirats und nahm wertvolle Sicherheit für den Alltag mit. Aufgrund des großen Erfolgs steht bereits fest: Dieses E-Bike-Training soll ab jetzt einen festen Platz im jährlichen Veranstaltungskalender des Seniorenbeirates Oberkotzau erhalten.