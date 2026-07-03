OBERKOTZAU, LKR. HOF. Das Radfahren mit elektrischer Unterstützung boomt - bringt im Alltag aber auch neue Herausforderungen mit sich. Um älteren Bürgern mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu vermitteln, organisierte der Seniorenbeirat Oberkotzau in Zusammenarbeit mit den Verkehrserziehern der Polizeiinspektion Hof am Mittwoch, dem 24.06.2026, ein spezielles E-Bike-Fahrsicherheitstraining.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen folgten 15 motivierte Seniorinnen und Senioren der Einladung und brachten ihre eigenen Räder mit. Der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Fritz Geerling, begrüßte alle Teilnehmer und sprach am Ende von einer gelungenen Veranstaltung.