NEU-ULM. Am 27.06.2026 nahm die Kriminalpolizei Neu-Ulm einen 19-jährigen Ukrainer fest, welcher als Geldabholer bei einem Fall von Anlagenbetrug auftrat.

Die Geschädigte war über mehrere Tage mit unbekannten Tätern in russischer Sprache über Messengerdienste in Kontakt. Diese gaben sich als vermeintliche Anlagenberater aus und überzeugten die Geschädigte, einen hohen fünfstelligen Betrag in Buntmetall und Rohöl zu investieren. Mehrfach übergab sie Bargeld an verschiedene Abholer.

Nachdem die Geschädigte zwischenzeitlich den Betrug erkannt hatte, wandte sie sich an die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen konnte der zuletzt eingesetzte Geldabholer auf frischer Tat festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Tatverdächtige der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 19-Jährige wurde anschließend in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (KPI Neu-Ulm)

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