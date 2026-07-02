GDE. SIEGENBURG, LKR. KELHEIM. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst sind bereits am Freitag, 12.06.2026, zu schweren Arbeitsunfall in einen Gemeindeteil südlich von Siegenburg alarmiert worden.

Ein 42-Jähriger befand sich zwecks Arbeiten in einer Gitterbox, die mittels eines Laders zuvor in die Höhe gehoben wurde. Nach bisherigen Erkenntnisse soll dabei bei Arbeiten an einer Metallsäule diese gekippt sein, wodurch der Arbeiter aus rund 7 Metern zu Boden fiel und sich schwere Verletzungen zugezogen hat.

Gestern Abend erlag der Mann in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat nun die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Veröffentlicht. 02.07.2026, 09.35 Uhr