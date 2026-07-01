968. Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungssituation - Milbertshofen

Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 13:25 Uhr, kam es im Sozialbürgerhaus in der Knorrstraße zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungslage durch einen 27-Jährigen mit serbischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Der 27-jährige Tatverdächtige betrat das dortige Foyer und trug einen Rucksack bei sich. Dabei äußerte er den dortigen Mitarbeitern gegenüber, dass er Sprengstoff dabei habe.

Daraufhin wurde die Polizei umgehend über den Notruf verständigt.

Zahlreiche Polizeistreifen fuhren zu der Tatörtlichkeit. Der Tatverdächtige wurde vor dem Gebäude angetroffen und konnte widerstandslos festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und seiner mitgeführten Sachen konnten keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden. Das Motiv für die Tat ist derzeit unbekannt.

Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Das Gebäude wurde von der Polizei durchsucht, wobei keine weiteren verdächtigen Gegenstände aufgefunden wurden.

Die Knorrstraße wurde für die Dauer des Einsatzes zwischen Frankfurter Ring und Max-Diamand-Straße gesperrt.

Es waren circa 80 Polizeibeamte im Einsatz. Die Mitarbeiter des Sozialbürgerhauses wurden entsprechend polizeilich betreut.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei übernommen.