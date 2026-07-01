Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Hochfeld – Am Mittwoch (01.07.2026) gegen 02:45 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Auto in der Haunstetter Straße.
Bei der Kontrolle durch die Polizei zeigte der 26-Jährige drogentypisches Verhalten.
Während der Kontrolle versuchte der 26-Jährige zu flüchten, konnte aber nach wenigen Metern gestellt werden. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz.
Der 26-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.
Haunstetten-Siebenbrunn – Am Dienstag (30.06.2026) war ein 54-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw in der Johann-Strauß-Straße unterwegs.
Ein 54-Jähriger beobachtete gegen 21:30 Uhr, wie ein gleichaltriger Mann offensichtlich alkoholisiert in seinen Pkw stieg und anschließend die Johann-Strauß-Straße befuhr. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten beim 54-jährigen Fahrer starken Alkoholgeruch fest, auf dem Beifahrersitz befand sich eine geöffnete Bierflasche. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohols.
Der 54-jährige Pkw-Fahrer hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Dienstag (30.06.2026) verletzte ein 20-Jähriger einen 36-Jährigen in der Fuggerstraße.
Gegen 23:30 Uhr kam es zwischen einem 20-Jährigen und einem 36-Jährigen zunächst zu einem verbalen Streit. Im späteren Verlauf schlug der 20-Jährige mehrfach auf den 36-Jährigen ein und schlug diesem zudem eine Glasflasche auf den Kopf.
Anschließend flüchte der 20-Jährige, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später festgenommen werden.
Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.
Der 20-Jährige wurde auf Grund seines aggressiven Verhaltens in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verbracht.
Die Polizei ermittelt gegen den 20-Jährigen nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.
Der 20-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 36-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
--------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ------------
Oberndorf am Lech - Am vergangenen Donnerstag (25.06.2026) kontaktierte ein zunächst Unbekannter einen 70-jährigen Rentner und gab vor, dessen Buchsammlung für 80.000 Euro kaufen zu wollen. Noch am selben Tag suchte der Mann den Senior zu Hause auf, um die Sammlung zu sichten. Als Bedingung für das Geschäft forderte er vorab eine vermeintliche Gebühr von rund 13.000 Euro.
Die Überweisung dieser Summe konnte durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter gestoppt werden. Da der 70-Jährige hierdurch die Betrugsmasche durchschaute, verständigte er umgehend die Polizei.
Als der Tatverdächtige am Montagnachmittag (29.06.2026) erneut bei dem 70-Jährigen erschien, um das Bargeld abzuholen, nahmen Beamte der Kriminalpolizei Dillingen ihn vorläufig fest.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Augsburg am Dienstag (30.06.2026) Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten gewerbsmäßigen Betrug. Der 20-jährige Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Der 20-Jährige und der 70-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
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