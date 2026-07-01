GRÖBENZELL, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK, 01.07.2026_Wie bereits im Pressebericht vom 05.03.2026 berichtet wurde, kam es in Gröbenzell am 04.03.2026 zu einem exhibitionistischen Vorfall.

Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck gegen den sein Glied zur Schau stellenden Fahrradfahrer bereits in drei Fällen.

Am 03.04.2026, gegen 18.00 Uhr, radelte der bislang unbekannte Täter an einer 51-jährigen Frau vorbei, die gerade zwischen der Friedenstraße und der Von-Branca-Straße unterwegs war. Er entblößte hierbei sein Glied und manipulierte daran herum.

Der jüngste Fall ereignete sich in den Mittagsstunden des 30.06.2026 ebenfalls zwischen der Friedenstraße und der Von-Branca-Straße. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad – wie schon die Male davor mit erigiertem, entblößtem Glied - an einer 70-jährigen Rentnerin vorbei. Als diese ihn ansprach, flüchtete er.

Personenbeschreibung:

Männlich, kräftige Statur, dunkle (schwarze) kurze Haare, zwischen 17 und 25 Jahre alt, schwarz bekleidet

Die Kriminalpolizei bittet weitere Geschädigte oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

Ursprüngliche Meldung:

Gröbenzell, Landkreis Fürstenfeldbruck, 05.03.2026

Exhibitionist entblößt sich in Gröbenzell - Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Gestern Mittag (04.03.2026) kurz vor 12 Uhr, kam es in der Bussardstraße in Gröbenzell zu einem exhibitionistischen Vorfall.

Ein noch unbekannter Mann überholte eine 65-jährige Frau auf seinem Fahrrad. Dabei fiel ihr auf, dass er sein Geschlechtsteil entblößt in der Hand hielt und daran manipulierte. Der Täter flüchtete anschließend in nordöstlicher Richtung.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

Ca. 25 Jahre alt

Schwarze Haare

Schwarze jacke

Weiße Socken

Keine Brille

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.