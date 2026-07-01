ZIRNDORF / KEMPTEN. (610) Wie mit Meldungen 40, 53, 57, 87 und 609 berichtet wurde die damals 12-jährige Marion Baier vor 53 Jahren im Oberasbacher Gemeindeteil Kreutles (Lkrs. Fürth) von einem bislang unbekannten Täter ermordet. Zur Klärung des Cold Cases führte die Fürther Kriminalpolizei heute (01.07.2026) eine außergewöhnliche Plakat-Aktion durch.



In der Nacht von Mittwoch (01.07.2026) auf Donnerstag (02.07.2026) jährt sich das Verbrechen, welchem die 12-jährige Marion Baier im Jahre 1973 zum Opfer fiel, zum 53. Mal. Die Ermittler nahmen diesen Tag zum Anlaß, mit einer Plakat-Aktion unweit des Tatorts die Aufmerksamkeit erneut auf die Ermittlungen zu lenken und weitere Hinweise auf den bislang unbekannten Täter zu generieren.

Hierzu brachten die Ermittler zwei große Banner an der Hainbergstraße unweit des Tatorts mit dem Bild des Opfers und der Frage „Kennst du meinen Mörder?“ an.

Ein auf dem Plakat angebrachter QR-Code führt zudem zu einer Homepage, auf welcher weitere Informationen zu dem Ermittlungsverfahren zu finden sind. Die Homepage kann ebenso über folgenden Link aufgerufen werden:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/104098/index.html

Zudem verteilte die Fürther Kriminalpolizei Flyer mit dem gleichen Inhalt in verschiedenen Wohnanlagen für Senioren.

Ein Bild des Plakats steht zur Veröffentlichung als Download zur Verfügung.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Festnahme des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt im Mordfall Marion Baier eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.

Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden wird. Zudem ist die Belohnung ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von strafbaren Handlungen gehört.

Hinweise nimmt die mittelfränkische Polizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen. Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, Beweismaterial wie etwa Fotos vom Fischerfest am 01. Juli 1973 über ein Upload-Portal an die Polizei zu übermitteln:

https://medienupload-portal04.polizei.bayern.de/



Erstellt durch: Michael Petzold