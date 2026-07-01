KAUFBEUREN. Am Mittwochmorgen entzündete sich in einer städtischen Wohneinrichtung in der Bachschmidstraße ein Wäschestück an einer Kerze. Die 48-jährige Bewohnerin löschte das Feuer zunächst ab und entsorgte das angebrannte Wäschestück in einem Wertstoffsack.

Da das Wäschestück noch nicht vollständig abgelöscht war, entzündete sich der Wertstoffsack, wodurch die Wohneinrichtung verrauchte. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Es entstand kein Sachschaden am Wohnhaus.

Für die Einsatzabwicklung musste die Neugablonzer Straße etwa eine Stunde lang komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Kaufbeuren war mit 62 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit 20 Einsatzkräften vor Ort. (PI Kaufbeuren)

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