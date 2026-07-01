963. Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw; eine Person verletzt – Milbertshofen

Am Dienstag, 30.06.2026, gegen 19:10 Uhr, fuhr ein 31-jähriger mit einem Rettungswagen (Mercedes Sprinter) auf der Lerchenauer Straße stadteinwärts. In dem Rettungswagen wurde eine zu diesem Zeitpunkt schwer verletzte Person transportiert. Der Transport erfolgte unter Nutzung des Blaulichts sowie auch des Martinhorns.

Zeitgleich fuhr eine 76-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Mini auf der Moosacher Straße in Richtung Frankfurter Ring. Die 76-Jährige fuhr bei Grünlicht in die Kreuzung ein und kollidierte dort mit dem Rettungswagen.

Durch den Unfall wurde die 76-Jährige verletzt und musste von einem weiteren Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach aktuellem Sachstand wurde der bereits verletzte Patient durch den Unfall nicht weiter verletzt. Er wurde ebenfalls durch einen weiteren Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Durch die Sperrung der Kreuzung aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

964. Einbruch in Tankstelle – Oberschleißheim

Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 03:30 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam die Eingangstür zu einer Tankstelle in Oberschleißheim.

Anschließend betrat er die Räumlichkeiten und entwendete Tabakerzeugnisse und E-Zigaretten im Wert eines vierstelligen Eurobetrages. Danach entfernte sich der Täter unter Mitnahme der Tatbeute mit einem Pkw von der Tankstelle in unbekannte Richtung.

Ein Mitarbeiter der Tankstelle bemerkte den Einbruch und informierte umgehend den Polizeinotruf 110. Sofort wurde eine Fahndung mit einer Vielzahl von Polizeikräften eingeleitet.

Im Zuge der Sofortfahndung konnte in Unterschleißheim ein Pkw aufgefunden werden, welcher nach bisherigem Erkenntnisstand durch den unbekannten Täter für den Einbruch genutzt wurde. Das Fahrzeug wurde ohne Insassen im Theresienbogen geparkt vorgefunden. Das Fahrzeug wurde am Montag, 29.06.2026, im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr, aus Pasing-Obermenzing gestohlen. Die Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine neuen Hinweise auf den Täter.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hicklstraße, Kreuzstraße und Staatsstraße 2053 (Oberschleißheim) und Theresienbogen und Feldstraße (Unterschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

965. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Organisiertem Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Neuhausen

Am Dienstag, 30.06.2026, gegen 18:00 Uhr, wurde eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München durch einen unbekannten Täter angerufen. Dieser erzählte, dass eine Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution bezahlt werden müsse.

Die über 80-Jährige erkannte den Betrugsversuch und ließ über ein Familienmitglied den Polizeinotruf 110 verständigen. Im weiteren Verlauf vereinbarte sie die Übergabe von Wertgegenständen. Diese erfolgte unmittelbar danach.

Gegen 19:25 Uhr konnte der Abholer vor der Haustür durch eingesetzte Polizeibeamte festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 48-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei einer Durchsuchung des 48-Jährigen wurde Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages aufgefunden. Dieses wurde beschlagnahmt. Er wurde einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des Mittwochs, 01.07.2026, wird ein Richter über die weitere Haftfrage entscheiden. Der Tatverdächtige wurde wegen des Versuchs des banden- und gewerbsmäßigen Betruges angezeigt.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

966. Pkw kollidiert mit Hauswand und überschlägt sich; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Dienstag, 30.06.2026, gegen 15:50 Uhr, wollte eine 75-Jährige mit italienischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem VW Pkw ein Parkhaus in Berg am Laim verlassen.

Aus noch bislang ungeklärter Ursache beschleunigte die 75-Jährige an der Garagenausfahrt stark und fuhr nach links gegen eine Hausmauer. Hierdurch wurde der Pkw ausgehebelt und kam nach einer 180-Grad-Drehung auf dem Dach zum Liegen. Umstehende Passanten verständigten umgehend den Notruf.

Die 75-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Anderer Personen wurden nicht gefährdet.

Der Pkw, die Hausmauer sowie eine Hecke wurden erheblich beschädigt. Der Statik des Gebäudes wurde jedoch nicht beeinträchtigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

967. Trickdiebstähle – Neuhausen und Schwabing-West

Am Montag, 29.06.2026, gegen 16:00 Uhr, klingelten eine weibliche und eine jüngere, männliche Person an der Wohnungstür eines über 75-jährigen mit griechischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München. Als er die Tür öffnete, gab die weibliche Täterin vor, einen Gegenstand einer Nachbarin gefunden zu haben und baten um Einlass, um auf einem Zettel persönliche Daten notieren zu können. Diesen gewährte ihnen der Senior.

In der Wohnung baten die beiden Täter zunächst um ein Glas Wasser. Als der männliche Täter schließlich vorgab die Toilette benutzen zu müssen, verstrickte die weibliche Täterin den Senior in ein Gespräch und lenkte ihn so ab. In der Zwischenzeit entwendete der männliche Täter Schmuck, Bargeld und weitere Wertgegenstände in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Nach wenigen Minuten kehrte der männliche Täter zurück und die beiden Täter verließen die Wohnung und flüchteten gemeinsam mit einem dritten Täter, welcher während der Tat vor der Haustüre stand.

Als der über 75-jährige kurze Zeit später den Diebstahl bemerkte, verständigte er die Polizei.

Am Dienstag 30.06.2026, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich in Schwabing West ein ähnlicher Fall. Hierbei klingelte eine weibliche Täterin an der Wohnungstür einer über 80-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München und bat mit derselben Legende um Einlass, welcher ihr gewährt wurde.

In der Wohnung bat die Täterin um Stift und Zettel und lenkte die Seniorin durch ein Gespräch ab. In der Zwischenzeit gelangte mindestens ein weiterer Täter über die durch die Täterin offen gelassene Wohnungstür in die Wohnung und entwendete Schmuckstücke im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Nach wenigen Minuten stand die Täterin unvermittelt auf, nahm Zettel und Stift sowie die angeblich gefundenen Gegenstände an sich und verließ in unbekannte Richtung die Wohnung.

Kurze Zeit später musste die über 80-Jährige den Diebstahl feststellen und verständigte den Polizeinotruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine neuen Hinweise auf die Täter.

An beiden Tatorten wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass für beide Fälle dieselben Täter verantwortlich sind.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täterin 1:

Weiblich, ca. 50 Jahre, ca. 175 cm, korpulent, dunkler Teint, südeuropäische Erscheinung, blonde Haare, sprach schlecht Deutsch mit bulgarischem Akzent, sehr hochwertige Kleidung: hellbeige/weiße Hose mit Blumenmuster und weiße Bluse,

Täter 2:

Männlich, ca. 25 Jahre, ca. 175 cm, brauner Teint, südeuropäische Erscheinung, kleiner Schnurrbart, schwarze Haare, sprach schlecht Deutsch mit bulgarischem Akzent; weißer Pullover, blaue Jeanshose,

Täter 3:

Männlich, dunkle Haare

Zeugenaufruf:

Wer hat am Montag, 29.06.2026 im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Bereich der Landshuter Allee, Albrechtstraße, Leonrodstraße (Neuhausen) oder am Dienstag, 30.06.2026 im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Bereich Ackermannstraße, Schleißheimer Straße und Winzererstraße (Schwabing West) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!