FREISING, 01.07.2026_Am Montag, den 29.06.2026, wurde in Freising ein Pkw entwendet. Ein Tatverdächtiger konnte noch am selben Tag festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Erding führt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut die weiteren Ermittlungen.

Am frühen Nachmittag machte sich ein Mitarbeiter im Hof der Freisinger Tafel mit einem neu gekauften Pkw Nissan vertraut, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und nach Feuer gefragt wurde. Der Schlüssel steckte zu diesem Zeitpunkt im Zündschloss.

Während der Mitarbeiter kurz ins Gebäude ging, um etwas zu holen, entwendete der Täter das Fahrzeug und fuhr damit davon.

Gegen 17.00 Uhr konnte der Pkw durch eine Polizeistreife vor dem Erdinger Schwimmbad festgestellt und ein 34-jähriger deutscher Staatsbürger festgenommen werden.

Der Erdinger wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut einem Richter vorgeführt.