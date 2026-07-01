LICHTENFELS. In der Nacht zum Mittwoch geriet eine Lagerhalle im Ortsteil Trieb in Brand. Das Feuer verursachte einen hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt zur bislang unklaren Ursache.

Gegen 00.40 Uhr gingen die ersten Notrufe zu dem Brand in der Abtswiesenstraße ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Die alarmierten Feuerwehren aus der Region rückten mit einem Großaufgebot an und begannen umgehend mit den umfangreichen Löscharbeiten.

Im Verlauf des Einsatzes erlitten vier der rund 260 Feuerwehrleute leichte Verletzungen. Drei Einsatzkräfte klagten aufgrund der hohen Temperaturen über Kreislaufprobleme, ein weiterer Feuerwehrmann zog sich leichte Verbrennungen zu. Durch die Hitze wurde zudem ein Feuerwehrfahrzeug beschädigt. Eine Gefahr für unbeteiligte Personen bestand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

In dem Gebäude waren überwiegend Holzsärge gelagert. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag geschätzt. Aufgrund der andauernden Löscharbeiten bleibt die Bundesstraße 173 im Bereich der Ortsdurchfahrt Trieb weiterhin gesperrt. Eine großräumige Umleitung ist eingerichtet.

Aktuell wird das Gebäude mit schwerem Gerät teilweise abgetragen, um weitere Glutnester erreichen und löschen zu können. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen. Die Untersuchungen am Brandort können jedoch erst nach Abschluss der Löscharbeiten beginnen.