BURGLENGENFELD, LKR. SCHWANDORF. Im Rahmen der Veranstaltung "Italienische Nacht" beleidigte ein 33-jähriger Mann eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes und leistete anschließend Widerstand gegen Polizeibeamte. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am 28. Juni kam es gegen 1:30 Uhr auf dem Marktplatz in Burglengenfeld bei der Veranstaltung "Italienische Nacht" zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen Deutschen und einer Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes. Der Sicherheitsdienst sprach daraufhin einen Platzverweis für das Veranstaltungsgelände aus. Diesem kam der Mann jedoch nicht nach, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt sich der 33-Jährige unkooperativ und aggressiv. Nachdem er einen polizeilichen Platzverweis missachtete und während einer Identitätsfeststellung versuchte, auf ein dienstliche Einsatzmittel zuzugreifen, musste unmittelbarer Zwang angewendet werden. Der 33-Jährige wurde schließlich gefesselt und in polizeilichen Gewahrsam genommen. Ein Polizeibeamter erlitt im Einsatz ebenfalls leichte Verletzungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Er blieb dienstfähig.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird um Zeugenhinweise gebeten. Insbesondere werden Personen gesucht, die den Vorfall im Rahmen der Veranstaltung "Italienische Nacht" am Abend des 27/28. Juni auf dem Marktplatz in Burglengenfeld beobachtet oder gefilmt haben. Von besonderem Interesse sind Videoaufnahmen, die den Verlauf der Auseinandersetzung zwischen dem 33-jährigen Mann, dem Sicherheitsdienst und den eingesetzten Polizeibeamten dokumentieren. Zeugen sowie Personen, die über Foto- oder Videomaterial verfügen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zu melden.

Veröffentlicht am 1. Juli um 8.33 Uhr