ASCHAU IM CHIEMGAU, LKR. ROSENHEIM. Seit Dienstagnachmittag, den 30. Juni 2026, wird der 37-jährige Igor Turanov aus seiner Wohnortgemeinde in Aschau vermisst. In diesem Zusammenhang ermittelt nun die Polizei und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit heute Nachmittag wird der 37-jährige Herr Turanov vermisst. Er wurde letztmalig gegen 15.40 Uhr im Gelände des Spitzsteins, im Bereich der Ellandalm, in Aschau im Chiemgau gesehen. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sich der Vermisste auch im grenznahen Österreich aufhalten. Derzeit finden auf deutscher und österreichischer Seite umfangreiche Suchmaßnahmen statt.

Herr Turanov leidet an Autismus, ist gegenüber Menschen sehr scheu und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Der Vermisste ist ca. 172 cm groß und von schlanker Statur. Er trägt ein kurzes kariertes, blau/beiges Hemd, eine graue kurze Hose und lilafarbene Scarpa-Schuhe.

Die Polizei bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat den Vermissten am 30. Juni 2026 nach 15.40 Uhr gesehen?

Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung dieses Vermisstenfalls führen könnten?

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee unter der Telefonnummer 08051/90570 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.