962. Pkw fährt Radfahrer an; 1 Person verletzt

Am Dienstag, 30.06.2026, gegen 15:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Sonnenstraße Ecke Landwehrstraße zu einem Streit zwischen einem 46-Jährigen und einem 37-Jährigen, beide mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Der 46-Jährige fuhr mit seinem Toyota Pkw Taxi hinter dem 37-Jährigen, welcher mit einem Fahrrad die Landwehrstraße Richtung Schillerstraße befuhr. Beide stoppten für einen kurzen Augenblick. Kurz darauf beschleunigte der 46-Jährige, wodurch der 37-Jährige auf die Motorhaube geschleudert wurde. Nach etwa 20-25 Metern fahrt bremste der 46-Jährige ab, wodurch sein Kontrahent auf die Fahrbahn stürzte und verletzt wurde.

Als der 46-Jährige mit unbekannter Absicht ausstieg, schritten mehrere Passanten ein und hielten ihn bis zum schnellen Eintreffen der ersten Polizeistreife fest.

Der 37-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er nicht schwerer verletzt.

An den Fahrzeugen entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen und Sicherstellung seines Führerscheins wurde er entlassen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.