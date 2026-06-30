OFFINGEN. Am Dienstag, den 30.06.2026, in den frühen Morgenstunden, kam es in Offingen zu einer Gewalttat innerhalb einer häuslichen Gemeinschaft. Nachbarn hörten laute Schreie und griffen daher ein.

Ein 42-jähriger Mann ging nach einer Streitigkeit auf seine 27-jährige Lebensgefährtin los und verletzte sie am Kopf. Die Frau wurde durch einen Notarzt versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der polnische Tatverdächtige konnte vor Ort widerstandslos festgenommen werden und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen zu den Hintergründen des Übergriffs.

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 entgegen. (KPI Neu-Ulm)

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