EPPISHAUSEN. Am Dienstagmittag geriet ein im Bau befindliches Haus in Eppishausen in Brand. Es entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Arbeiter bemerkten während ihrer Mittagspause eine Rauchentwicklung am Gebäude. Trotz sofortiger Alarmierung der Feuerwehr stand das Objekt kurze Zeit später in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Eppishausen, Haselbach, Kirchheim, Tannhausen, Balzhausen und Baiersried waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Der Brand verursachte jedoch erhebliche Schäden am Gebäude.

Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (KPI Memmingen)

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