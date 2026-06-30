Lechhausen - Im Zeitraum vom Freitag (26.06.2026), 16.45 Uhr bis Montag (29.06.2026), 05.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Quellenstraße.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grünes Pedelec der Marke Kalkhoff. Dieses befand sich versperrt im gemeinschaftlichen Fahrradkeller.

Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Oberhausen - Am Sonntag (28.06.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 0.30 Uhr und 06.30 Uhr, ein E-Bike, das mit einem Rahmenschloss versperrt am Fahrradständer eines Mehrfamilienhauses in der Eichenhofstraße abgestellt war.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Pedelec der Marke Haibike.

Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt nun wegen Diebstahls eines Fahrrades.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.