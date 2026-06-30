Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Lechhausen - Im Zeitraum vom Freitag (26.06.2026), 16.45 Uhr bis Montag (29.06.2026), 05.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Quellenstraße.
Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grünes Pedelec der Marke Kalkhoff. Dieses befand sich versperrt im gemeinschaftlichen Fahrradkeller.
Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.
Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades.
Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.
Oberhausen - Am Sonntag (28.06.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 0.30 Uhr und 06.30 Uhr, ein E-Bike, das mit einem Rahmenschloss versperrt am Fahrradständer eines Mehrfamilienhauses in der Eichenhofstraße abgestellt war.
Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Pedelec der Marke Haibike.
Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.
Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt nun wegen Diebstahls eines Fahrrades.
Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.
Innenstadt - Am Montag (29.06.2026) kontrollierte die Polizei einen 14-Jährigen, der unter dem Einfluss von Alkohol auf einem gestohlenen Kleinkraftrad unterwegs war.
Ein 51-Jähriger beobachtete gegen 15.00 Uhr den 14-Jährigen, der mit dem Kleinkraftrad die Reichenberger Straße befuhr. Das Kleinkraftrad war dem 51-Jährigen bereits am 27.06.2026 entwendet worden.
Wenig später konnte der 51-Jährige den 14-Jährigen mit dem gestohlenen Kleinkraftrad antreffen und rief die Polizei hinzu.
Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei konnte bei dem 14-Jährigen starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei der Feststellung seiner Personalien beleidigte der Jugendliche die Polizeibeamten. Zudem war der 14-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.
Da der 14-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde durch die Polizei eine Blutentnahme veranlasst.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftrades, Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie weiterer Delikte gegen den 14-Jährigen.
Der 14-Jährige und der 51-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
Göggingen - Am Montag (29.06.2026) kam es zum Brand einer Hecke in der Aichinger Straße.
Gegen 18.30 Uhr entfernte ein 36-Jähriger Unkraut mit einem Bunsenbrenner. Hierbei fiel der Bunsenbrenner um und setzte eine angrenzende Hecke in Vollbrand. Dadurch wurde ein Rollladen des Mehrfamilienhauses beschädigt.
Die Feuerwehr löschte den Brand. Der genaue Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 36-Jährigen.
Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Oberhausen – Am Sonntag (28.06.2026), gegen 20:30 Uhr kam es am Helmut-Haller-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen und einem 27-Jährigen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung verletzte der zunächst unbeteiligte 28-jährige Bruder des 27-Jährigen den 33-Jährigen mit einem Messer.
Der 28-Jährige flüchtete und konnten unmittelbar nach dem Vorfall nicht mehr angetroffen werden, während der 27-jährige weiter auf den 33-jährigen einwirkte. Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden tatverdächtigen Brüder wurden im Rahmen der Fahndung am Montag (29.06.2026) festgenommen und in den Arrest der Polizei gebracht.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die beiden Tatverdächtigen am heutigen Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ jeweils Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug.
Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 28-jährigen Mann und seinen 27-jährigen Bruder.
Nähere Details zum Tathergang sind Bestandteil der aktuellen Ermittlungen.
Der 28-Jährige, der 27-Jährige und der 33-Jährige besitzen die afghanische Staatsangerhörigkeit.
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