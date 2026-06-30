NIEDERAICHBACH, ALTDORF, LKR. LANDSHUT. Ein 34-Jähriger aus Altdorf wurde seit gestern Vormittag vermisst. Heute Nachmittag (30.06.2026) konnte er wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung wird hiermit widerrufen.

Der Mann konnte heute durch Einsatzkräfte der Polizei Landshut im Stadtgebiet wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 30.06.2026, 16.03 Uhr