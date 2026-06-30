CREUSSEN, LKR. BAYREUTH. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind im Bereich Rosenberg und Fliederstraße mehrere Brände ausgebrochen. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Kurz nach Mitternacht meldeten Anwohner ein brennendes Carport in der Straße „Rosenberg“. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurden das Carport sowie ein darunter abgestellter Pkw und ein Motorroller vollständig zerstört.

Unweit der ersten Brandstelle ging in der Fliederstraße zeitgleich eine mobile Toilettenkabine auf einem Baustellengelände in Flammen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird in beiden Fällen von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Brandermittler der Kriminalpolizei Bayreuth werden bei den weiteren Untersuchungen durch Fachkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes unterstützt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich Rosenberg oder Fliederstraße in Creußen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.

