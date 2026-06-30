959. Verkehrsunfallflucht; eine Person verletzt – Moosach

Am Montag, 29.06.2026, gegen 17:00 Uhr, fuhr eine 86-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem linken Radweg der Hanauer Straße in Richtung Triebstraße. Dieser ist für beide Fahrtrichtungen freigegeben.

Zur selben Zeit befand sich ein bislang unbekannter Fußgänger auf dem angrenzenden Gehweg und beabsichtigte, die Hanauer Straße über den Radweg in östliche Richtung zu überqueren.

Als sich die 86-Jährige auf Höhe der Hausnummer 67 befand, trat der unbekannte Fußgänger, ohne auf den Fahrradverkehr zu achten, auf den Radweg. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die 86-Jährige stark ab und rutschte hierbei von den Pedalen. Dabei wurde sie verletzt. Zu einer Kollision oder einem Sturzgeschehen kam es nicht.

Der unbekannte Fußgänger blieb zunächst vor Ort, entschuldigte sich bei der 86-Jährigen und verließ jedoch nach kurzer Zeit die Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Unbeteiligte Zeugen verständigten daraufhin den Notruf der integrierten Rettungsleitstelle, welche wiederum die Polizei informierte.

Die 86-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sowie der unbekannte Fußgänger werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

960. Bewaffneter Raubüberfall auf Wettbüro – Unterhaching

Am Montag, 29.06.2026, gegen 22:15 Uhr, ereignete sich ein Raubüberfall auf ein Wettbüro in Unterhaching.

Nach bisherigem Erkenntnisstand gelangten zwei Täter in das Wettbüro und bedrohten dort einen 31-jährigen Angestellten mit kroatischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines scharfen Gegenstandes.

Eine dritte unbekannte Person blieb im Eingangsbereich stehen und hielt die Tür auf. Die bewaffneten Täter forderten den 31-Jährigen auf, Bargeld auszuhändigen. Da der 31-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, entnahmen sie eigenständig Bargeld hinter dem Tresenbereich. Anschließend flüchteten die Täter mit der Tatbeute aus dem Wettbüro in unbekannte Richtung.

Nach der Tat wurde der Polizeinotruf 110 informiert.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, erbrachten keine neuen Hinweise auf die Täter. Bei dem Überfall wurde ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag erbeutet.

Der 31-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 und 2: (Bewaffnet)

Männlich, 170-180 cm groß, dünne Statur; schwarz gekleidet, maskiert mit schwarzer Maske

Täter 3. (Aufpasser)

Männlich; schwarz gekleidet; maskiert mit schwarzer Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bahnhofsweg, Münchner Straße und Deisenhofener Weg (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

961. Einbruch in eine Wohnung – Freimann

Am Montag, 29.06.2026, zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung.

Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt vom Tatort.

Als der Wohnungsinhaber den Einbruch bemerkte, verständigte er den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Heidemannstraße, Ingolstädter Straße und Kollwitzstraße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.