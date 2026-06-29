--------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ------------

Innenstadt – Am Sonntag (28.06.2026), gegen 04.00 Uhr, kam es in der Straße Untere Jakobermauer zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Hierbei verletzte ein 28-Jähriger Mann einen 25-Jährigen und einen weiteren 29-Jährigen mit einem Messer.

Nur durch die Gegenwehr des 25-Jährigen und des 29-Jährigen konnte der 28-Jährige entwaffnet und überwältigt werden.

Alle drei Männer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 28-Jährige am Montag (29.06.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 28-jährigen Mann. Nähere Details zum Tathergang sind Bestandteil der aktuellen Ermittlungen. Der 28-Jährige besitzt die brasilianische Staatsangehörigkeit. Der 25-Jährige besitzt die deutsch-russische Staatsangehörigkeit und der 29-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.