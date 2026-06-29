Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
--------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ------------
Innenstadt – Am Sonntag (28.06.2026), gegen 04.00 Uhr, kam es in der Straße Untere Jakobermauer zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Hierbei verletzte ein 28-Jähriger Mann einen 25-Jährigen und einen weiteren 29-Jährigen mit einem Messer.
Nur durch die Gegenwehr des 25-Jährigen und des 29-Jährigen konnte der 28-Jährige entwaffnet und überwältigt werden.
Alle drei Männer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 28-Jährige am Montag (29.06.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 28-jährigen Mann. Nähere Details zum Tathergang sind Bestandteil der aktuellen Ermittlungen. Der 28-Jährige besitzt die brasilianische Staatsangehörigkeit. Der 25-Jährige besitzt die deutsch-russische Staatsangehörigkeit und der 29-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Hammerschmiede – Am Samstag (27.06.2026) vollzogen ein 48-Jähriger und eine 40-Jährige Geschlechtsverkehr im Autobahnsee.
Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, beobachteten Passanten, wie der 48-Jährige und die 40-Jährige mehrfach Geschlechtsverkehr im See hatten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auch Familien mit Kindern am See.
Die Polizei ermittelt nun gegen den 48-Jährigen und die 40-Jährige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.
Der 48-Jährige und die 40-Jährige besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Sonntag (28.06.2026) verletzt und beleidigte ein 54-Jähriger einen 25-Jährigen am Königsplatz.
Gegen 21.45 Uhr rempelte der 54-Jährige den 25-Jährigen grundlos am dortigen Bahnsteig an. Zudem beleidigte er diesen.
Der 54-Jährige entfernte sich zunächst unerkannt. Mit Hilfe der stationären Videoüberwachung am Königsplatz konnte der 54-Jährige im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung am Rathausplatz identifiziert und angetroffen werden.
Der 25-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt gegen den 54-Jährigen nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung.
Der 54-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Sonntag (28.06.2026) schlugen mehrere bislang unbekannte Täter einen 33-Jährigen in der Straße Afrawald.
Gegen 05.30 Uhr geriet der 33-Jährige mit einer vierköpfigen Personengruppe in einen Streit. Im Anschluss schlugen mehrere unbekannte Täter auf den 33-Jährigen ein und entfernten sich im Nachgang unerkannt.
Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.
Der 33-Jährige wurde leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.
Göggingen – Am Freitag (26.06.2026) gegen 20.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike samt Schloss in der Felsensteinstraße.
Bei dem E-Bike handelt es sich um ein auffälliges Fahrrad der Marke KTM in der Farbe schwarz/orange.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.
Kriegshaber – Am Sonntag (28.06.2026), im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 12.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike in der Landvogtstraße.
Bei dem E-Bike handelt es sich um ein auffälliges E-Mountainbike der Marke Cube in der Farbe gold/grün.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.
Stadtbergen – Im Zeitraum von Donnerstag (25.06.2026), 18.15 Uhr, bis Samstag (27.06.2026), 09.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Akku eines E-Bikes in der Straße Kirchweg.
Das E-Bike war in einer Tiefgarage abgestellt. Der oder die Täter entfernten den Akku und beschädigte dabei die Akkuhalterung.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100€.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.
Oberhausen – Am Sonntag (28.06.2026) brach ein 28-Jähriger auf ein Festgelände am Helmut-Haller-Platz ein und entwendete mehrere Getränke.
Gegen 03.30 Uhr konnte der 28-Jährige bei dem Einbruch durch einen Passanten beobachtet werden. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Mann auf dem Gelände feststellen. Bei der Kontrolle wurden im Rucksack des Mannes mehrere Getränke festgestellt, welche er aus einem dortigen Kühlschrank entwendet hatte.
Die Getränke wurden sichergestellt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde gegen den 28-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen. Da er diesem nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des besonders schweren Falls des Diebstahls.
Der 28-Jährige besitzt die somalische Staatsangehörigkeit.
B17 FR Norden / AS Messe – Am Sonntag (28.06.2026) fuhr ein 47-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol mit seinem Auto auf der B17.
Gegen 00.30 Uhr fiel Beamten der Verkehrspolizei der Mann auf Grund seiner unsicheren Fahrweise auf. Im Zuge der durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest.
Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei der 47-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohol.
Der 47-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Freitag (26.06.2026) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ladehofstraße.
Gegen 20:45 Uhr besprühte ein 15-Jähriger eine Wand eines Friedhofgebäudes. Hierbei konnte er auf frischer Tat festgestellt werden.
Der Sachschaden kann bislang noch nicht abgeschätzt werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und prüft derzeit, ob der 15-Jährige noch für weitere Sachbeschädigungen in Betracht kommt.
Der 15-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Samstag (27.06.2026), gegen 18:00 Uhr, griff ein 27-jähriger Mann in der Fuggerstraße Polizeibeamte an, nachdem er kontrolliert werden sollte.
Der 27-Jährige wurde dabei beobachtet, wie er augenscheinlich Betäubungsmittel verkaufte. Bei der anschließenden Kontrolle flüchtete er zunächst, konnte aber gestellt werden. Hierbei biss er einen Polizeibeamten in den Unterarm. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands und wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetzt.
Der 27-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.
Antonsviertel – Am Samstag (27.06.2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in der Eichleitnerstraße.
Eine 67-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Eichleitnerstraße stadteinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 67-Jährige auf die Gegenspur und kollidierte hier mit einem Kraftomnibus einer 56-Jährigen, welcher auf der Eichleitnerstraße stadtauswärts fuhr.
Sowohl die 67-Jährige, als auch die 56-Jährige erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die 67-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei ermittelt nun gegen die 67-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Beide Frauen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt - Über drei Tage hat die Polizei die Sommernächte begleitet und für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher gesorgt. Bereits im Vorfeld gab es umfangreiche Vorbereitungen und enge Absprachen - vor allem zu sicherheitsrelevanten Themen - mit der Stadt und den weiteren Beteiligten.
Insgesamt verliefen die Sommernächte aus polizeilicher Sicht mit wenigen Ausnahmen friedlich.
Wie bereits unter 0966 berichtet kam es am Freitag (26.06.2026) im Bereich des Fischmarkts zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.
Gegen 22.30 Uhr traf ein 18-Jähriger auf eine fünfköpfige Personengruppe. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zwischen den Männern zunächst zu einem Streit, welcher letztendlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Der 18-Jährige konnte unmittelbar festgenommen werden und die Veranstaltung konnte planmäßig fortgesetzt werden.
Zudem kam es am Donnerstag (25.06.2026), gegen 22.45 Uhr, sowohl am Rathausplatz, als auch in der Philippine-Welser Straße zu sexuellen Belästigungen. In der Philippine-Welser-Straße belästigte ein 30-Jähriger eine 18-Jährige, indem er sie berührte. Zeitgleich belästigten ein 22-Jähriger und ein 31-Jähriger mehrere Frauen auf dem Rathausplatz ebenfalls durch Berührungen. Alle Tatverdächtige konnten im Nachgang identifiziert und im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.
Ein Zusammenhang zwischen den zwei Taten besteht laut jetzigem Kenntnisstand nicht.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.
Der 30-Jährige besitzt die somalische Staatsangehörigkeit. Der 22-Jährige und der 31-Jährige besitzen die afghanische Staatsangehörigkeit.
Im Vergleich zur letztjährigen Veranstaltung konnte ein leichter Anstieg der Gesamteinsatzzahlen festgestellt werden. Hierbei entfiel der größte Teil jedoch auch auf Streitigkeiten, welche zum Teil in Körperverletzungsdelikten mündeten, sowie auf Einsätze im Zusammenhang mit hilflosen Personen und die Abarbeitung von Verkehrs-/Parkverstößen.
Zusammenfassend zieht die Polizei in Augsburg eine positive Bilanz der Sommernächte. Die Einsatzkräfte waren mit dem Verlauf aus polizeilicher Sicht zufrieden
Wie bereits lokal berichtet.
Königsbrunn – Am Samstag (27.06.2026) kam es vermutlich aufgrund der direkten Sonneneinstrahlung zur Überhitzung eines oberirdischen Gastanks auf einem Firmengelände in der Boschstraße.
Gegen 14.30 Uhr wurde an dem Behälter ein Gasaustritt festgestellt. Grund hierfür war, dass sich der Tank auf über 60 Grad aufgeheizt hatte und damit den Grenzwert deutlich überschritten hatte. Die hinzugerufene Feuerwehr kühlte den Tank und evakuierte circa 70 Personen aus dem Gefahrenbereich. Im Nachgang wurde das Gas durch deine Fachfirma kontrolliert abgelassen.
Die Maßnahmen dauerten bis circa 18.30 Uhr an. Die Anwohner konnten danach in ihre Häuser zurückkehren.
Die PI Bobingen bedankt sich ausdrücklich bei der Feuerwehr für die Versorgung der eingesetzten Streifen. Die Beamten, die an der Absperrung eingesetzt waren, wurden zudem durch aufmerksame Anwohner mit Getränken versorgt. Eine nach Aussage der Kräfte vor Ort rührende Geste der ebenfalls unser Dank gilt.
Wie bereits lokal berichtet.
Holzheim – Am Samstag (27.06.2026) wurde ein Rollerfahrer alkoholisiert, ohne gültige Fahrerlaubnis und mit mehreren Waffen festgestellt
Gegen 18.00 Uhr wurde den Beamten zunächst ein Verkehrsunfall in der Römerstraße mitgeteilt. Vor Ort wurde ein 68-Jähriger angetroffen, welcher auf Grund Alkoholisierung beim Abstellen des Kraftrads hinfiel. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.
Im Zuge der weiteren Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den Roller war sowie mehrere verbotene Kampfmesser und eine veränderte Schreckschusswaffe mit diverser Munition mit sich führte. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Waffen festgestellt werden.
Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Waffen wurden sichergestellt. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 68-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und Verstößen gegen das Waffengesetz.
Der 68-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Kissing – Am Freitag (26.06.206) kam es zu einem tödlichen Unfall am Lechufer Höhe Auensee.
Gegen 15.45 Uhr kletterte ein 54-Jähriger auf den Steinen am Lechufer umher, rutsche ab und fiel in diesen.
Weiter anwesende Personen konnten den 54-Jährigen erst nach geraumer Zeit aus dem Wasser befreien. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 54-Jährige im Nachgang im Krankenhaus.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.
Der 54-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.
Kissing – Am Samstag (27.06.206) kam es zu einem tödlichen Unfall am Lechufer Höhe Auensee.
Gegen 18.15 Uhr ging ein 24-jähriger Nichtschwimmer am Lechufer spazieren und stürzte alleinbeteiligt in diesen.
Weitere anwesende Personen konnten den 24-Jährigen nach geraumer Zeit aus dem Wasser retten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 24-Jährige im Nachgang im Krankenhaus.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.
Der 24-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.
A8 FR Stuttgart / AS Zusmarshausen – Am Samstag (28.06.2026) ereignete sich ein Unfall im Stauende auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart Höhe der Anschlussstelle Zusmarshausen.
Gegen 08.15 Uhr übersah eine 62-jährige Autofahrerin das Stauende und kollidierte mit den Fahrzeugen einer 62-jährigen und eines 53-jährigen Autofahrers.
Die 62-Jährige, welche auf das Stauende auffuhr, wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die weitere 62-jährige Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 53-Jährige blieb unverletzt.
Es entstand ein Gesamtschaden von rund 45.000€.
Die A8 war für die Dauer der Unfallaufnahme in FR Stuttgart circa eine halbe Stunde komplett gesperrt.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 62-Jährige.
Die 62-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Donauwörth – Am Montag (29.06.2026) kam es zu einem folgenschweren Unfall auf einem Betriebsgelände in der Nördlinger Straße.
Gegen 08.00 Uhr geriet ein 64-Jähriger mit seinem Arm in ein Förderband und verletzte sich hierdurch schwer. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.
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