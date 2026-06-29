LANDSBERG AM LECH: Am Nachmittag des gestrigen Sonntags, 28.06.2026, kam es zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Reisch (Landsberg am Lech). Das Gebäude wurde durch das Feuer zerstört, die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Gegen 16.00 Uhr meldeten Zeugen eine rund 50 Meter hohe Rauchsäule im Süden von Reisch. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand ein landwirtschaftliches Gebäude bereits in Vollbrand. Dank des Einsatzes von Feuerwehr und THW konnte ein Übergreifen auf ein nahes, unbewohntes Haus verhindert werden, der Stadel selbst wurde durch das Brandereignis jedoch vollständig zerstört. Verletzt wurde hierbei niemand.

Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich.

Im Rahmen der Brandermittlung konnte die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck zwei minderjährige Kinder ausfindig machen, die nach derzeitigem Ermittlungsstand mit dem Brandausbruch in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.