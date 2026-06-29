PLECH, LKR. BAYREUTH. Ein Brand im Dachstuhl eines Doppelhauses beschäftigte am Sonntagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Gegen 13.30 Uhr geriet am Sonntag der Dachstuhl eines Doppelhauses in der Falterstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer breitete sich rasch aus und entwickelte sich trotz des schnellen Eingreifens der rund 150 Einsatzkräfte schnell zu einem Vollbrand. Da sich in den Zwischendecken Glutnester befanden, mussten Teile des Hauses nach und nach abgetragen werden, um den Brand vollständig löschen zu können. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen und kamen bei Angehörigen unter.

Brandermittler der Kriminalpolizei Bayreuth führten vor Ort die Untersuchungen zur Brandursache durch. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung.