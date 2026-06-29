SCHNAITTENBACH, LKR. AMBERG-SULZBACH. Ein sechsjähriger Junge ist am Samstagnachmittag im Naturbad Schnaittenbach ertrunken. Das Kind, das nicht schwimmen konnte, geriet aus bislang ungeklärter Ursache unbeaufsichtigt ins Wasser. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Junge später im Krankenhaus.

Ein sechsjähriger deutsch-türkischer Junge befand sich am Samstag, 27. Juni, gemeinsam mit seinen Eltern im Naturbad Schnaittenbach. Am späten Nachmittag ging das Kind nach ersten Erkenntnissen unbeaufsichtigt in das Wasser, obwohl es nicht schwimmen konnte. Kurz darauf wurde der Junge vom Bademeister aus dem Wasser geborgen. Zwei Kinder machten diesen auf den bewegungslosen Jungen im Wasser aufmerksam. Gemeinsam mit einem zufällig anwesenden Arzt wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Anschließend wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort verstarb das Kind trotz weiterer Reanimationsversuche.

Die Kriminalpolizei Amberg bittet im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen Zeugen, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Badeunfall gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Tel. Nr.: 09621/890-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere werden die Ersthelfer sowie zwei ca. 6 - 7 jährige Kinder, welche den 6-Jährigen bewegungslos im Wasser entdeckt hatten, gebeten sich mit ihren Eltern bei der Polizei zu melden.

Die Polizei weist für ein sicheren Badeausflug darauf hin: