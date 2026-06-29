AMBERG. Zum 01.05.2026 folgte Jens Meyer auf Reiner Wiedenbauer als stellvertretenden Leiter der Kriminalpolizei Amberg. Wiedenbauer trat das Amt zwar erst vor wenigen Monaten an, bringt sich jedoch fortan hauptamtlich in der Kommunalpolitik ein. Der 55-jährige Jens Meyer übernimmt zugleich die verantwortungsvolle Position als Leiter des Sachbereichs Einsatz und war zuletzt Oberbürgermeister der Stadt Weiden i.d.OPf.

Am Donnerstag, 25.06.2026, wurde Meyer im Beisein des neu eingeführten Polizeivizepräsidenten Erwin Frankl offiziell im Rahmen einer polizeiinternen Feierstunde in sein neues Amt eingeführt. Der 55-jährige Erste Kriminalhauptkommissar bringt aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. die besten Voraussetzungen für seine neue Funktion mit. Zuletzt war Meyer als Oberbürgermeister bei der Stadt Weiden i.d.OPf. tätig.

Reiner Wiedenbauer war seit 01.01.2026 stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg und wurde zum 01.05.2026 zum Bürgermeister seiner Heimatgemeinde gewählt.

Vita EPHK Wiedenbauer:

Reiner Wiedenbauer begann im März 1988 seine Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene bei der Bayerischen Polizei in Eichstätt. Nach der Ausbildung war er rund zweieinhalb Jahre bei der Polizeiinspektion Flughafen in München und fast neun Jahre Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Nürnberg Ost. Im September 2003 wurde er zu seiner Heimatdienststelle, der Polizeiinspektion Amberg versetzt. Ab März 2004 absolvierte Wiedenbauer sein Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei - in Sulzbach-Rosenberg, schaffte so den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene und kehrte als Dienstgruppenleiter zur Polizeiinspektion Amberg zurück. Im Rahmen der Führungskräfteauswahl nahm Wiedenbauer verschiedene Aufgaben war – unter anderem in der Einsatzzentrale der damaligen Polizeidirektion Amberg und im Polizeipräsidium Oberpfalz, als auch im Sachgebiet E2 – Ordnungs- und Schutzaufgaben. Von September 2010 bis April 2017 kehrte er wieder zur Polizeiinspektion Amberg zurück, war in dieser Zeit jedoch auch für dreieinhalb Jahre als stellvertretender Dienststellenleiter zur Polizeiinspektion Nabburg abgeordnet. Im Mai 2017 wurde Wiedenbauer bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zum stellvertretenden Leiter des Kommissariats 2 – Eigentumskriminalität - und im April 2022 zu dessen Leiter bestellt. Zum 01. November 2023 übernahm Wiedenbauer die Leitung der Polizeiinspektion Schwandorf, welche er bis zum Jahresende 2025 ausübte. Vom 01.01.2026 bis 30.04.2026 war Wiedenbauer stellvertretender Leiter der KPI Amberg.

Vita Jens Meyer:

Jens Meyer begann im März 1988 seine Ausbildung im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg. Anschließend folgten die ersten Jahre im Polizeivollzug in Oberbayern mit Stationen in Weilheim und Ingolstadt.

Im März 1997 wurde der Wechsel in die Oberpfalz nach Waidhaus zur Grenzpolizei möglich. Es folgte von 1998 bis 2000 das Studium für den gehobenen Dienst an der Hochschule für den öffentlichen Dienst – Fachbereich Polizei - in Sulzbach-Rosenberg. Die vermittelten Führungsfähigkeiten waren zunächst bis 2002 als stellvertretender Dienstgruppenleiter in Waidhaus und anschließend in gleicher Funktion bei der Polizeiinspektion in Neustadt a. d. Waldnaab notwendig. Mit dem Wechsel zur Kriminalpolizeiinspektion Weiden im Jahr 2003 folgten 17 Jahre im Kommissariat 2 (zuletzt als stellvertretender Kommissariatsleiter) , welches sich mit Eigentums- und Vermögensdelikten beschäftigt. In der Zeit von 2020-2026 war Meyer als Oberbürgermeister der Stadt Weiden tätig und daher vom Polizeidienst freigestellt.