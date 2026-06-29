REGENSBURG. Im Zeitraum von Freitag, 26. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Johann-Hösl-Straße in Regensburg. Hierbei entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Person im Zeitraum von Freitag, 26. Juni 15.00 Uhr, bis Sonntag, 28. Juni 15.00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Johann-Hösl-Straße in Regensburg. Im Gebäudeinneren wurden zudem mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Durch das gewaltsame Vorgehen entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es zu keinem Entwendungsschaden. Vor Ort wurden durch die Kriminalpolizei Regensburg umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Johann-Hösl-Straße oder der Franz-Hartl-Straße in Regensburg gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Veröffentlicht am 29. Juni um 13:10 Uhr