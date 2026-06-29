950. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Linienbus; eine Person schwer verletzt – Altstadt-Lehel

Am Sonntag, 28.06.2026, gegen 13:30 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Hirschauer Straße / Englischer Garten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Linienbus.

Ein 83-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München fuhr mit einem Fahrrad auf der Hirschauer Straße in Richtung Oettingenstraße. An der Kreuzung zur Straße Englischer Garten wollte er diese geradeaus überqueren und in die Oettingenstraße einfahren. Für ihn galt hier das Verkehrszeichen 205 - Vorfahrt gewähren.

Zeitgleich fuhr der Fahrer eines Linienbusses (Linie 154) auf der Straße Englischer Garten in Richtung Tivolistraße. An der o.a. Kreuzung wollte er diese geradeaus überqueren und in die Tivolistraße einfahren. Für ihn galt das Verkehrszeichen 306 - Vorfahrtsstraße.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 83-Jährigen und dem Linienbus. Der 83-Jährige, welcher keinen Fahrradhelm trug, stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt (u.a. Kopfverletzungen). Er musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Busfahrer sowie die Fahrgäste des Linienbusses blieben unverletzt.

An dem Linienbus und dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Radfahrern, entsprechende Helme zu tragen.

951. Einbruch in eine Wohnung – Obergiesing

Am Samstag, 27.06.2026, im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 15:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in Obergiesing.

Nach den bisherigen Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Danach flüchteten der oder die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Als der Wohnungsinhaber den Einbruch bemerkte, verständigte er direkt den Polizeinotruf 110. Vor Ort führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Perlacher Straße, Raintaler Straße, Spixstraße und Wirtstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

952. Raubdelikt – Maxvorstadt

Am Sonntag, 28.06.2026, gegen 03:15 Uhr, befand sich ein 24-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München an einer Trambahnhaltestelle in der Maxvorstadt. Dort wurde er von einem bislang unbekannten Täter angesprochen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen forderte der Täter die Herausgabe von Wertgegenständen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte er den 24-Jährigen mit einem Messer. Der 24-Jährige übergab daraufhin seine Wertgegenstände. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Im Nachgang begab sich der 24-Jährige zur Polizeiinspektion 13 (Schwabing) und zeigte den Vorfall an.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, südeuropäische Erscheinung, dunkle kurze Haare, Dreitagebart; dunkel bekleidet.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ottostraße, Barer Straße und Elisenstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

953. Raubdelikt – Altstadt

Am Samstag, 27.06.2026, gegen 22:15 Uhr, befand sich ein 28-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München im Bereich des Isartors, als er von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen stießen die beiden Täter den 28-Jährigen zu Boden. Anschließend hielten sie ihn fest und entwendeten Wertgegenstände. Danach flüchteten die Täter unerkannt.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Im Nachgang erstattete der 28-Jährige Anzeige bei der Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen).

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 17 bis 20 Jahre alt, ca. 195 cm groß, sportliche Figur, arabische Erscheinung, schwarze kurze Haare, Dreitagebart; schwarze Nike-Kappe, weißes T-Shirt.

Täter 2:

Männlich, 17 bis 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, muskulöse Figur, schwarze lockige Haare, langer schwarzer Bart mit brauner Bartspitze; schwarze Hose, weißes T-Shirt, auffällige Sneaker, äußerst gepflegtes Erscheinungsbild.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Westenriederstraße, Tal und Isartor (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

954. Versuchter Einbruch in eine Wohnung – Sendling

Am Sonntag, 28.06.2026, gegen 07:15 Uhr, bemerkte eine 56-Jährige mit kroatischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München nach ihrer Rückkehr in ihre Wohnung in Sendling einen bislang unbekannten Mann in ihren Wohnräumen. Als der unbekannte Täter von der Bewohnerin überrascht wurde, flüchtete er umgehend aus der Wohnung. Die 56-Jährige verständigte daraufhin direkt den Polizeinotruf 110.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen brachten keine neuen Hinweise auf den Tatverdächtigen.

Vor Ort führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durch.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm groß, schlank, sportliche Figur, arabische oder indische Erscheinung, kurze dunkle Haare, sehr gepflegtes Erscheinungsbild; weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, lange blaue Hose, weiße Turnschuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Sonntag, 28.06.2026, gegen 07:15 Uhr, im Bereich der Hinterbärenbadstraße, Rattenberger Straße, Heiterwanger Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

955. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Erregung öffentlichen Ärgernisses – Moosach

Am Sonntag, 28.06.2026, gegen 14:40 Uhr, befand sich eine 42-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München in einem Freibad in Moosach. Dort beobachtete sie einen 26-Jährigen mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz im Landkreis München, der nach ihren Angaben sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll.

Die Frau informierte einen Bademeister, der daraufhin den Polizeinotruf 110 verständigte. Sofort wurden Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Der 26-Jährige konnte vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 26-Jährige wurde wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.

956. Zwei Sachbeschädigungen durch Brandlegungen – Ramersdorf

Am Montag, 29.06.2026, gegen 00:25 Uhr, bemerkte eine 46-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München einen brennenden Mülleimer in einem Park in Ramersdorf. Die 46-Jährige verständigte umgehend den Notruf der Polizei, woraufhin sich eine Vielzahl an Kräften der Berufsfeuerwehr München und der Münchner Polizei zum Einsatzort begaben.

Der Brand des Mülleimers wurde bereits vor dem Eintreffen der Beamten durch die 46-Jährige und einen hinzugekommenen 56-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München gelöscht. Ein am Mülleimer angelehntes Kinderfahrrad wurde durch den Brand vollständig zerstört.

Kurz vor dem Eintreffen der Beamten geriet im Park zudem eine Parkbank in Brand. Diese wurde mittels eines Feuerlöschers der eingesetzten Streifenbeamten gelöscht.

Durch die Brände entstand ein Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Bereichs. Bei den Bränden sprechen Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Kustermannparks (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

957. Raubdelikt – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Am Samstag, 27.06.2026, gegen 02:30 Uhr, informierte ein 57-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München den Notruf der Polizei darüber, dass er soeben im Nußbaumpark ausgeraubt wurde. Als die eingesetzten Polizeibeamten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, fanden sie den verletzten 57-Jährigen vor. Er berichtete, dass er kurze Zeit zuvor von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und immer weiter in den Park gedrängt wurde. Anschließend habe der unbekannte Täter den 57-Jährigen unvermittelt mit Faustschlägen und Tritten angegriffen.

Der unbekannte Täter soll im Rahmen der Auseinandersetzung die Geldbörse des 57-Jährigen an sich genommen haben. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der 57-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen brachten keine neuen Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

958. Raubdelikt – Taufkirchen

Am Freitag, 26.06.2026, gegen 17:10 Uhr, befand sich eine 32-Jährige mit iranischer Staatsangehörigkeit in ihrer Wohnung in Taufkirchen. Sie saß mit ihrem Säugling auf dem Arm in der Wohnung im Hochparterre auf dem Boden. Die Fenster der Wohnung waren geöffnet.

Unvermittelt begaben sich zwei bislang unbekannte männliche Personen in die Wohnung der 32-Jährigen. Einer der Täter begann das Schlafzimmer nach Diebesgut zu durchsuchen, während der zweite Täter auf die 32-Jährige einredete und Geld forderte. Als die aufstehen wollte, drückte er sie zurück auf den Boden, dabei rutschte der auf ihrem Arm befindliche Säugling seitlich nach unten und fiel mit dem Kopf auf den Boden. Die 32-Jährige und der Säugling blieben unverletzt.

Der 32-Jährigen gelang es schließlich sich auf den Balkon zu begeben und dort um Hilfe zu rufen. Aufmerksame Zeugen verständigten den Polizeinotruf. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt flüchten.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Bei der Tat wurde nichts entwendet.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, 175 cm groß, schlanke Statur; bekleidet mit einem schwarzen Basecap, schwarzes langes Hemd mit Knöpfen, schwarze lange Stoffhose, schwarze Schuhe, blaue Plastikhandschuhe, schwarze große Sonnenbrille, hellgrüne OP-Maske

Täter 2:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 185 cm groß, schlanke Statur, volle braune Haare; bekleidet mit einem langen schwarzen Hemd mit Knöpfen, lange schwarze Stoffhose, schwarze Sportschuhe, große schwarze Sonnenbrille, schwarze Basecap, eine grüne OP-Maske und blaue Plastikhandschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Waldstraße, Ahornring, Lindenring, Eichenstraße, Akazienstraße, Platanenstraße und im angrenzenden Gewerbegebiet (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.